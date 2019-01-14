Выборы-2019: документы в ЦИК подали 11 человек

Фото: ЦИК (УНИАН)

В настоящее время ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по состоянию на утро 14 января 2019 подали 11 человек, которые претендуют на пост президента Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По словам Хивренко, на данный момент Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост президента.

"По состоянию на 11:00 14 января документы подали 11 человек, из них зарегистрированы кандидатами 5 человек", - заявил Хивренко.

По его словам, вопрос регистрации следующих кандидатов для участия в выборах президента могут рассмотреть на заседании комиссии в понедельник.

"Следующее заседание ЦИК состоится сегодня, однако повестка дня пока не известна. Будет ли рассматриваться вопрос о регистрации кандидатов будет известно позже", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 января ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты - им стал Игорь Шевченко, которому было выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины.

Как писало РБК-Украина, 8 января ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты: нардепа Сергея Каплина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и мэра Львова Андрея Садового.