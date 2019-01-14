ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Выборы-2019: документы в ЦИК подали 11 человек

Новости » Выборы 2019    14.01.2019 - 12:01
Выборы-2019: документы в ЦИК подали 11 человек
Фото: ЦИК (УНИАН)

В настоящее время ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по состоянию на утро 14 января 2019 подали 11 человек, которые претендуют на пост президента Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По словам Хивренко, на данный момент Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост президента.

"По состоянию на 11:00 14 января документы подали 11 человек, из них зарегистрированы кандидатами 5 человек", - заявил Хивренко.

По его словам, вопрос регистрации следующих кандидатов для участия в выборах президента могут рассмотреть на заседании комиссии в понедельник.

"Следующее заседание ЦИК состоится сегодня, однако повестка дня пока не известна. Будет ли рассматриваться вопрос о регистрации кандидатов будет известно позже", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 января ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты - им стал Игорь Шевченко, которому было выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины.

Как писало РБК-Украина, 8 января ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты: нардепа Сергея Каплина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и мэра Львова Андрея Садового.

Кампания Зеленского финансируется за счет "Квартала", - источники Экс-глава СБУ Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссиявыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь