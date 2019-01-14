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Выборы президента: ЦИК сегодня рассмотрит регистрацию общественных организаций

Новости » Выборы 2019    14.01.2019 - 16:59
Выборы президента: ЦИК сегодня рассмотрит регистрацию общественных организаций
Фото: заседание ЦИК (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Будут рассмотрены ходатайства от 4 общественных организаций

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит вопрос регистрации общественных организаций для наблюдения за процессом голосования на выборах президента-2019. Об этом РБК-Украина рассказали в ЦИК.

Так, согласно повестке дня во время заседания 14 января комиссия должна рассмотреть ходатайство общественных организаций иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента.

"Планируется рассмотреть ходатайство от 4 общественных организаций: "Всеукраинская ассоциация избирательного процесса", "Лига избирателей", "Международная организация ТРИУМВИРАТ" и "Я за ЮВТ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос регистрации уполномоченного представителя кандидата на пост президента Анатолия Гриценко.

"Также комиссия рассмотрит вопрос регистрации кандидатом на пост президента Владимира Ратуша, который повторно подал заявление о самовыдвижении", - добавили в ЦИК.

Напомним, документы в ЦИК по состоянию на утро 14 января 2019 года подали 11 человек, претендующих на пост президента Украины. При этом на данный момент Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост президента.

Как писало РБК-Украина ранее, 4 января ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты - им стал Игорь Шевченко, которому было выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины.

Добавим, 8 января ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты: нардепа Сергея Каплина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и мэра Львова Андрея Садового.

Выборы-2019: документы в ЦИК подали 11 человек ЦИК отказала в регистрации двум претендентам на пост президента
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