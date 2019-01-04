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ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты

Новости » Выборы 2019    04.01.2019 - 15:56
ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты
Фото: ЦИК (УНИАН)

Первым кандидатом стал Игорь Шевченко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в президенты на очередных выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

По данным пресс-службы, первым кандидатом стал Игорь Шевченко, которому выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины установленной формы.

В ЦИК отметили, что гражданин Украины Игорь Шевченко лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины вместе с приложенными документами.

"Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала кандидата на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года Шевченко Игоря Анатольевича, 1971 года рождения, образование высшее, проживает в городе Киеве, президента Благотворительной организации "Успешная Украина", беспартийного, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 3 января утвердила смету президентских и парламентских выборов. Постановлением утверждены сметы по трем бюджетным программам: "Проведение выборов президента Украины" на сумму 2,354 млрд грн; "Проведение выборов народных депутатов Украины" на сумму 1,949 млрд грн; "Функционирование Государственного реестра избирателей" на сумму 223 млн грн. Также утверждена смета расходов ЦИК подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 на сумму 266 млн 30 тыс. 808 грн.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыПрезидент
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