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У ЦВК розповіли про курйози в день виборів

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 23:50
У ЦВК розповіли про курйози в день виборів
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Спостерігачі побилися за право зафіксувати порушення виборчого законодавств

В день виборів президента України на виборчих дільницях сталось кілька курйозних ситуацій. Про це повідомив член ЦВК Євген Радченко під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Радченко повідомив, що був зафіксований курйоз, коли в день виборів два спостерігачі побились між собою.

"Це були спостерігачі від громадських організацій. Причина була в тому, що кожен намагався відвоювати собі право зафіксувати порушення виборчого законодавства", - повідомив Радченко.

За його словами, ще один курйозний випадок стався у Вінницькій області.

"У Вінницькій області загубили ключі від шафи, тому відкривали її за допомогою інструментів та болгарки. Відкрили, жоден з бюлетенів не постраждав. Голосування було організовано і почалося вчасно", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, дані трьох екзит-полів показують, що найбільше голосів у першому турі набирають Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Нагадаємо, за результатами підрахунку Центральною виборчою комісією 0,5% голосів лідирує Володимир Зеленський (28,51%) і Петро Порошенко (18,03%).

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