В ЦИК рассказали о курьезах в день выборов

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Наблюдатели подрались за право зафиксировать промышленной продукции

В день выборов президента Украины на избирательных участках произошло несколько курьезных ситуаций. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Радченко сообщил, что был зафиксирован курьез, когда в день выборов два наблюдателя подрались между собой.

"Это были наблюдатели от общественных организаций. Причина была в том, что каждый пытался отвоевать себе право зафиксировать нарушение избирательного законодательства", - сообщил Радченко.

По его словам, еще один курьезный случай произошел в Винницкой области.

"В Винницкой области потеряли ключи от шкафа, поэтому открывали его с помощью инструментов и болгарки. Открыли, ни один из бюллетеней не пострадал. Голосование было организовано и началось вовремя", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, данные трех экзит-полов показывают, что больше всего голосов в первом туре набирают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Напомним, по результатам подсчета Центральной избирательной комиссией 0,5% голосов лидирует Владимир Зеленский (28,51%) и Петр Порошенко (18,03%).