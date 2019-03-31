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ЦВК оприлюднив дані підрахунку 0,5% голосів, лідирує Зеленський

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 23:21
ЦВК оприлюднив дані підрахунку 0,5% голосів, лідирує Зеленський
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Результати першого туру - ЦВК публікує дані підрахунку 0,5% голосів

Центральна виборча комісія оприлюднила дані підрахунку перших 26,4 тисяч голосів (0,54%) у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з опублікованою інформацією, перша п'ятірка кандидатів отримала таку кількість голосів:

  • Володимир Зеленський - 28,51%
  • Петро Порошенко - 18,03%
  • Юлія Тимошенко - 16,94%
  • Юрій Бойко - 9,37%
  • Анатолій Гриценко - 7,32%

Нагадаємо, за даними трьох екзит-полів в першому турі лідирують Володимир Зеленський і Петро Порошенко, які проходять у другий тур. Далі йдуть Юлія Тимошенко, Юрій Бойко і Анатолій Гриценко.

Згідно з законом про вибори президента, якщо в першому турі жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, Центральна виборча комісія призначить другий тур через три тижні - на 21 квітня 2019 року

Зазначимо, на позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року, вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. При цьому дані екзит-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.

Опубліковані остаточні дані Національного екзит-полу Екзит-поли
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