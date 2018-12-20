ЦВК перевірить можливості проведення виборів президента в Донецкой и Луганской областях

Фото: глава ЦВК Тетяна Сліпачук (oporaua.org)

Донецька та Луганська ОДА мають надати висновки щодо можливості проведення виборів до 28 грудня

Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій за висновками щодо можливості проведення виборів президента на території областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК.

Як зазначається, сьогодні, 20 грудня, у ході засідання ЦВК звернулася до Донецької та Луганської ОДА стосовно надання висновків станом на 27 грудня 2018 року щодо можливості організації підготовки та проведення виборів президента України 31 березня 2019 року на території областей.

Повідомляється, що ОДА мають надати вказані висновки не пізніше 28 грудня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у ході засідання ЦВК затвердила календарний план підготовки до президентських виборів.

Як писало РБК-Україна за даними нещодавно проведеного дослідження ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, більше 40% внутрішньо переміщених осіб мають намір голосувати на наступних президентських та парламентських виборах у 2019 році.

Крім того, повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання російськими спецслужбами акаунтів українських користувачів у соціальних мережах Facebook та Twitter з метою подальшого втручання у виборчі процеси в Україні.