РФ хоче використовувати акаунти українців у соцмережах для втручання у вибори

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

СБУ закликає українських користувачів соцмереж бути уважними

Співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання російськими спецслужбами акаунтів українських користувачів у соціальних мережах Facebook та Twitter з метою подальшого втручання у виборчі процеси в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

За даними спецслужби, до реалізації цього механізму залучається ТОВ "Агенство Інтернет Досліджень" (ООО "Агентство Интернет Исследований"), яке, за отриманими від партнерів даними та власною інформацією СБУ, причетне до розвідувально-підривної діяльності Росії та втручання у виборчі процеси багатьох демократичних країн світу.

"До громадян нашої країни від цієї російської "фабрики тролів" почали надходити пропозиції нібито від комерційно зацікавлених осіб. У них за грошову винагороду українським користувачам пропонується надати тимчасовий доступ до так званого рекламного кабінету акаунтів у соціальних мережах Facebook та Twitter для начебто поширення через них таргетингової реклами та просування комерційних інтересів", - сказано у повідомленні.

У СБУ підкреслюють, що отримані права доступу до акаунтів українців у соцмережах спецслужби РФ планують використати для проведення розвідувально-підривної діяльності, маніпулювання суспільною свідомістю, втручання у передвиборчі процеси, а також поширення антиукраїнських матеріалів.

"Служба безпеки України вкотре звертається до українських користувачів соцмереж із проханням бути уважними. У разі отримання від невідомих людей таких пропозицій, а також виявлення фактів розміщення у соціальних мережах публікацій, в яких будуть міститись ознаки вчинення злочинів, повідомляти на гарячу лінію СБ України", - сказано у повідомленні.

У спецслужбі також підкреслили, що відповідальність за можливі протиправні дії, згідно з чинним законодавством, буде нести власник, або особа, яка зареєструвала акаунт у соцмережах.

Нагадаємо, у середині листопада прес-секретар президента України Святослав Цеголко зазначив, що заяви президента Росії Володимира Путіна про готовність співпрацювати з "будь-якою новою" владою в Україні є прикладом втручання РФ у виборчий процес.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Росія буде докладати надзусилля для впливу на українські вибори.

Підкреслимо також, глава держави Петро Порошенко заявив, що РФ намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019.