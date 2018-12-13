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Майже половина переселенців збирається голосувати на виборах-2019

Новини » Вибори 2019    13.12.2018 - 23:49
Майже половина переселенців збирається голосувати на виборах-2019
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Намір голосувати на наступних виборах мають 44% внутрішньо переміщених осіб

Більше 40% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) мають намір голосувати на наступних президентських та парламентських виборах у 2019 році. Про це йдеться у результатах нещодавно проведеного дослідження ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"44％ внутрішньо переміщених осіб мають намір голосувати на наступних президентських та парламентських виборах. Тоді як 33％ не мають наміру голосувати, а ще 21％ не визначилися", - йдеться у звіті.

Конституція України гарантує всім громадянам рівні права, включно з виборчими правами, ВПО реалізують своє право голосу відповідно до процедури тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Повідомляється, що згідно з ЦВК, ВПО не мають права голосувати на виборах,  що проводяться за місцем їх фактичного проживання, бо не належать до територіальних громад, куди були переміщені. Що стосується місцевих виборів, виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання.

Отже, ВПО матимуть можливість голосувати на місцевих виборах, якщо стануть членами територіальної громади, тобто зареєструються на новому місці проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

"Однак більшість ВПО не має власного житла, щоб зареєструватися, або не може зареєструватися в орендованому",- зазначено у звіті.

Нагадаємо, більше третини переселенців не планують повертатися на Донбас після завершення конфлікту. За результатами опитування Представництва МОМ в Україні, попри економічні виклики, внутрішньо переміщені особи в Україні переважно залишаються у своїх нинішніх місцях проживання та налагоджують відносини з приймаючими громадами.

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