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ЦИК проверит возможность проведения выборов президента в Донецкой и Луганской областях

Новости » Выборы 2019    20.12.2018 - 18:42
ЦИК проверит возможность проведения выборов президента в Донецкой и Луганской областях
Фото: глава ЦИК Татьяна Слипачук (oporaua.org)

Донецкая и Луганская ОГА должны предоставить выводы относительно возможности проведения выборов до 28 декабря

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям за выводами относительно возможности проведения выборов президента на территории областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Как отмечается, сегодня, 20 декабря, в ходе заседания ЦИК обратился к Донецкой и Луганской ОГА относительно предоставления выводов по состоянию на 27 декабря 2018 года относительно возможности организации подготовки и проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года на территории областей.

Сообщается, что ОГА должны предоставить указанные выводы не позднее 28 декабря 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ходе заседания ЦИК утвердил календарный план подготовки к президентским выборам.

Как писало РБК-Украина, по данным недавно проведенного исследования ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, более 40% внутренне перемещенных лиц намерены голосовать на следующих президентских и парламентских выборах в 2019 году.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования российскими спецслужбами аккаунтов украинских пользователей в социальных сетях Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине.

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