В ЦИК призвали внести изменения в закон о выборах президента

Фото: Татьяна Слипачук (УНИАН)

В ЦИК предупредили, что без изменений в избирательном законодательстве могут возникнуть сложности во время голосования

В закон о выборах президента должны быть внесены определенные точечные изменения. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, необходимо серьезно поработать над этими "точечными изменениями".

"Нужно серьезно работать над "точечными" изменениями в законе о выборах президента, потому что там есть много вопросов, которые могут стать очень серьезными, если они не будут соответствующим образом пересмотрены", - заявила Слипачук.

Она подчеркнула, что без изменений в избирательном законодательстве также могут возникнуть сложности во время процесса голосования.

"Мы видим необходимость во внесении точечных изменений, поскольку они действительны необходимы. Некоторые процедуры по старым законам, которые действуют сегодня, будут фактически невозможны к исполнению. Например, обращаю внимание на ID-карту. Кандидат, согласно закону, должен подавать копии паспорта. А карта у нас - это паспорт, в соответствии с законодательством. Какие страницы карточки должны быть... то есть, если мы говорим о законе, который для ЦИК является базовым, основным регулятором ее деятельности, то у нас возникают вопросы. Эти вопросы должен решать сейчас законодатель", - добавила глава Центризбиркома.

Напомним, в проекте бюджета-2019 не заложены средства на закупку видеокамер или организацию технического процесса видеотрансляции с избирательных участков.

РБК-Украина также писало, что в ЦИК заявили, что ВПЛ смогут свободно проголосовать на президентских выборах, однако сложности с голосованием будут иметь граждане, которые имеют статус переселенца, однако проживают на временно оккупированных территориях.

Добавим, глава парламента Андрей Парубий заявил, что Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы.