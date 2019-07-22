ЦВК визнала вибори до Ради такими, що відбулися

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Вибори до Ради пройшли без серйозних порушень

Вибори до Ради 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було. Про це на прес-конференції заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Сліпачук відзначила, що парламентські вибори в Україні відбулися.

"На сьогодні можна говорити, що таких подій, які ставили б під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що явка на позачергових виборах до Верховної ради 2019 виявилася найнижчою за всю історію. Зокрема, вчорашня явка склала лише 49,8%. При цьому найактивнішими українці були в першому турі парламентських виборів ще в 1994 році, коли явка була 75,6%.

Відзначимо, ЦВК опрацювала вже більше половини електронних протоколів. За результатами підрахунку, лідирує "Слуга народу" (42,44%). Друге місце зберігає "Опозиційна платформа - За життя" - 12,87%. Закриває трійку лідерів "Європейська солідарність" - за неї проголосували 8,65%. Далі йдуть партія "Батьківщина" з 8,02% і "Голос" (6,39%). Ці п'ять, за попередніми даними, проходять до Ради дев'ятого скликання.

