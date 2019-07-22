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Явка на виборах до Ради виявилася найнижчою в історії

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 04:22
Явка на виборах до Ради виявилася найнижчою в історії
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найвищою явка була на виборах до ВР у 1994 році

Явка на позачергових виборах до Верховної ради є найнижчою за всю історію парламентських виборів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Явка на виборах до Ради виявилася найнижчою в історії

Так, явка на позачергових виборах до парламенту склала лише 49,8%. При цьому найактивнішими українці були у першому турі парламентських виборів у 1994 році, коли явка становила 75,6%.

Нагадаємо, па позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи, а не прийшли проголосувати на парламентські вибори 14 млн 770 тисяч 894 виборці.

Як писало РБК-Україна раніше, у другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати. А в першому турі виборів президента України проголосувати на виборах не прийшли понад 10 млн виборців.

Підкреслимо, за даними ЦВК, найбільша явка на дострокових виборах до парламенту 21 липня зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.

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