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Вибори в Раду: ЦВК опрацював половину протоколів

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 10:42
Вибори в Раду: ЦВК опрацював половину протоколів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Партія, яка отримала найбільше голосів, - "Слуга народу"

Центральна виборча комісія опрацювала 50.24% електронних протоколів на виборах в Раду. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Як зазначається, партія, яка отримала найбільше голосів, станом на 11:00, - "Слуга народу" (42.44%). Друге місце займає "Опозиційна платформа За життя" - 12.87%. Закриває трійку лідерів "Європейська солідарність", за неї проголосували 8.65%.

Далі йде партія "Батьківщина" з 8.02%, та політична партія "Голос" (6.39%). Ці 5 партія, станом на сьогодні, проходять в Раду.

Вибори в Раду: ЦВК опрацював половину протоколів

Зазначимо, за даними ЦВК, партія "Слуга народу" зберігає шанси отримати монобольшість в парламенті нового скликання. Партія, за попередніми оцінками, може претендувати на 121 мандат. Крім того, кандидати від "Слуги народу" здобули перемогу у більшості мажоритарних округів.

Відзначимо, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати у мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.

Раніше РБК-Україна повідомило, що за результатами національного екзит-полу, в Раду нового скликання проходять 5 політичних партій.

 

 

Результати виборів до Ради: партія Порошенка обійшла "Слугу народу" за кордоном ЦВК опрацював більше 46% протоколів
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяголосованиепротоколвыборы в Раду
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