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ЦВК прийняла оригінальні протоколи більш ніж з 30 округів

Новини » Вибори 2019    24.07.2019 - 14:16
ЦВК прийняла оригінальні протоколи більш ніж з 30 округів
Фото: ЦВК (Виталій Носач, РБК-Україна)

Комісія встановлює остаточні результати голосування

Центральна виборча комісія прийняла протоколи про результати голосування на парламентських виборах ще від 28 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

ЦВК прийняла оригінальні протоколи більш ніж з 30 округів

Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 28 територіальних виборчих округів:

  • № 22 (Волинська область),
  • № 26, 31 (Дніпропетровська область),
  • № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецька область),
  • № 62 (Житомирська область),
  • № 72 (Закарпатська область),
  • № 79, 80 (Запорізька область),
  •  № 90 (Київська область),
  • № 131 (Миколаївська область),
  • № 134, 143 (Одеська область),
  •  № 149 (Полтавська область),
  • № 159 (Сумська область),
  • № 167 (Тернопільська область),
  • № 169, 175, 176, 177, 181 (Харківська область),
  • № 188 (Хмельницька область),
  • № 200 (Черкаська область),
  • № 212, 221 (місто Київ).

Як зазначили в ЦВК, таким чином, станом на 13:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 34 одномандатних виборчих округів.

Водночас після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в одномандатному окрузі ОВК ОВО № 131 з поміткою "Уточнений" не пізніше 26 липня.

Нагадаємо, 23 липня Центральна виборча комісія розпочала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками щодо результатів виборів в Раду. 

Як повідомляло РБК-Україна, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.

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