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ЦИК принял оригинальные протоколы с более чем 30 округов

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 14:15
ЦИК принял оригинальные протоколы с более чем 30 округов
Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комиссия устанавливает окончательные результаты голосования

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах еще от 28 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

ЦИК принял оригинальные протоколы с более чем 30 округов

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 28 территориальных избирательных округов:

  • № 22 (Волынская область),
  • № 26, 31 (Днепропетровская область),
  • № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецкая область),
  • № 62 (Житомирская область),
  • № 72 (Закарпатская область),
  • № 79, 80 (Запорожская область),
  • № 90 (Киевская область),
  • № 131 (Николаевская область),
  • № 134, 143 (Одесская область),
  • № 149 (Полтавская область),
  • № 159 (Сумская область),
  • № 167 (Тернопольская область),
  • № 169, 175, 176, 177, 181 (Харьковская область),
  • № 188 (Хмельницкая область),
  • № 200 (Черкасская область),
  • № 212, 221 (город Киев)

Как отметили в ЦИК, таким образом, по состоянию на 13:30 24 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования от ОИК 34 одномандатных избирательных округов.

В то же время после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатном округе ОИК ОВО № 131 с пометкой "Уточненный" не позднее 26 июля.

Напомним, 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Как сообщало РБК-Украина, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

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