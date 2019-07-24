ЦИК принял оригинальные протоколы с более чем 30 округов

Комиссия устанавливает окончательные результаты голосования
Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах еще от 28 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 28 территориальных избирательных округов:
Как отметили в ЦИК, таким образом, по состоянию на 13:30 24 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования от ОИК 34 одномандатных избирательных округов.
В то же время после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатном округе ОИК ОВО № 131 с пометкой "Уточненный" не позднее 26 июля.
Напомним, 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.
Как сообщало РБК-Украина, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.