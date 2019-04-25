Зеленський звинуватив ЦВК у затягування оголошення результатів виборів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що це робиться для того, щоб позбавити його можливості розпустити ВРУ

Володимир Зеленський, переможець виборів президента України, звинуватив Центральну виборчу комісію у затягуванні оголошення результатів виборів. Про це він заявив у своєму відеозверненні в Facebook.

За його словами, ЦВК затягує офіційне оголошення результатів.

"Зараз відбуваються дуже цікаві речі - перемога є, а повноважень немає, хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів", - заявив він.

Зеленський вважає, що це робиться для того, щоб Верховна рада мала можливість призначити дату інавгурації після 27 травня, що позбавить його можливості розпустити парламент.

Все буде добре на 100%. Усіх з прийдешнім святом Великодня! Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 25 квітня 2019 р.

Нагадаємо, станом на 25 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів на президентських виборах в Україні.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що офіційне оголошення результату виборів в Україні має відбутися до 30 квітня.