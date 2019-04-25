ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський звинуватив ЦВК у затягування оголошення результатів виборів

Новини » Вибори 2019    25.04.2019 - 18:17
Зеленський звинуватив ЦВК у затягування оголошення результатів виборів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що це робиться для того, щоб позбавити його можливості розпустити ВРУ

Володимир Зеленський, переможець виборів президента України, звинуватив Центральну виборчу комісію у затягуванні оголошення результатів виборів. Про це він заявив у своєму відеозверненні в Facebook.

За його словами, ЦВК затягує офіційне оголошення результатів.

"Зараз відбуваються дуже цікаві речі - перемога є, а повноважень немає, хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів", - заявив він.

Зеленський вважає, що це робиться для того, щоб Верховна рада мала можливість призначити дату інавгурації після 27 травня, що позбавить його можливості розпустити парламент.

 

Все буде добре на 100%. Усіх з прийдешнім святом Великодня!

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 25 квітня 2019 р.

Нагадаємо, станом на 25 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів на президентських виборах в Україні.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що офіційне оголошення результату виборів в Україні має відбутися до 30 квітня.

 

 

Глава МЗС Литви на зустрічі із Зеленським привітав його з перемогою на виборах Кадрові зміни в КСУ не вплинуть на інавгурацію Зеленського
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Зеленський
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся