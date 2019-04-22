В ЦВК розповіли, коли оголосять результати виборів 

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Результати оголосять до 30 квітня

Оголошення результату виборів в Україні має відбутись не пізніше ніж за 10 днів. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів, голова ЦВК пояснила, що результати виборів можуть оголосити до 30 квітня.

"Є норма закону, відповідно до якої не пізніше ніж за 10 днів ми маємо визначити результат. Ця цифра (відсоток підрахованих бюлетенів - ред.) - це оперативні дані ІАС виборів. Остаточний підрахунок голосів здійснюється лише на підставі протоколів. Ми будемо максимально оперативно це робити", - заявила Сліпачук.

За її словами, швидкість остаточного підрахунку голосів залежатиме від відсутності технічних помилок та необхідності уточнення протоколів. Також ЦВК має запевнитись, що у судах немає не розглянутих судових проваджень

"Тільки після цього ми зможемо зробити кінцевий підрахунок. В тому числі - запевнившись, що на момент його здійснення немає судових проваджень, які б могли вплинути на результат", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Сліпачук заявила, що ЦВК сьогодні отримає перші оригінали протоколів з мокрими печатками результатів виборів президента України.

РБК-Україна писало, що на результати виборів вже не вплинуть жодні порушення виборчого законодавства.