ЦВК скасувала реєстрацію 17 кандидатів у нардепи

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вказані кандидати відмовилися від участі у виборах до Ради

Центральна виборча комісія напередодні позачергових виборів до Верховної ради скасувала реєстрацію 17 кандидатів у народні депутати. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, 8 липня відбулось чергове засідання комісії. Центрвиборчком розглянув заяви кандидатів у нардепи, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах ВР.

Комісія скасувала реєстрацію 17 кандидатів у народні депутати України. Зокрема, ЦВК скасувала реєстрацію 15 самовисуванцям, а також трьом кандидатам, висунутим від партій "Європейська солідарність", "Сила і честь" і "Опозиційний блок".

Як писало РБК-Україна раніше, кандидати в народні депутати мають право відмовитися від участі у позачергових виборах до Верховної ради до 8 липня.

Відзначимо, заступник глави ЦВК Євген Радченко раніше заявив, що Центрвиборчком і надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення умов реєстрації на виборах до ВР.

Нагадаємо, Верховний суд України задовольнив апеляцію ЦВК і скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування партій перед виборами в Раду.