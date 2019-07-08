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ЦИК отменил регистрацию 17 кандидатов в нардепы

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 19:08
ЦИК отменил регистрацию 17 кандидатов в нардепы
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Указанные кандидаты отказались от участия в выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия накануне внеочередных выборов в Верховную раду отменила регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, 8 июля состоялось очередное заседание комиссии. Центризбирком рассмотрел заявления кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах ВР.

Комиссия отменила регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты Украины. В частности, ЦИК отменил регистрацию 15 самовыдвиженцам, а также трем кандидатам, выдвинутым от партий "Европейская солидарность", "Сила и честь" и "Оппозиционный блок".

Как писало РБК-Украина ранее, кандидаты в народные депутаты имеют право отказаться от участия во внеочередных выборах в Верховную раду до 8 июля.

Отметим, заместитель главы ЦИК Евгений Радченко ранее заявил, что Центризбирком и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в ВР.

Напомним, Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию ЦИК и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Раду.

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