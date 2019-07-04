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Кандидати можуть добровільно знятися з виборів до 8 липня, - ЦВК

Новини » Вибори 2019    04.07.2019 - 14:57
Кандидати можуть добровільно знятися з виборів до 8 липня, - ЦВК
Фото: Наталя Бернацька (minjust.gov.ua)

Навпроти прізвищ таких осіб будуть проставляти штамп "вибув"

Кандидати у народні депутати мають право відмовитися від участі у позачергових виборів до Верховної ради до 8 липня. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

За її словами, тоді навпроти прізвища таких осіб у бюлетені буде проставлено штамп "вибув".

"До 8 липня кандидат має право добровільно знятися з виборів, тож, можливо, що будуть випадки, коли на бюлетенях в окремих одномандатних виборчих округах проставлятимуть штамп "вибув" просто тому, що людина відмовилася від балотування", - розповіла Бернацька.

Крім того, секретар ЦВК поінформувала, що комісія також може до дня голосування скасувати реєстрацію кандидатів у нардепи, якщо будуть встановлені нові факти про недотримання ними обов’язкових законодавчих вимог для реєстрації. Вона нагадала, що ключовими обов’язковими вимогами до кандидатів є віковий ценз у 21 рік, відсутність судимості та проживання на території України протягом останніх п’яти років, коли виїзди за кордон не можуть перевищувати більш ніж 90 днів безперервно або понад 180 днів сукупно на рік.

Нагадаємо, заступник голови ЦВК Євген Радченко запевнив, що Центрвиборчком і надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення ними умов реєстрації на виборах до ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК скасувала реєстрацію екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами на виборах до Верховної ради.

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