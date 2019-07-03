ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК продовжить скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 23:59
ЦВК продовжить скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення
Фото: Євген Радченко (РБК-Україна/Віталій Носач)

ЦВК просить громадськість та спостерігачів повідомляти про порушення

Центральна виборча комісія й надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення ними умов реєстрації на виборах до Верховної ради. Про це під час засідання заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна. 

Повідомляти про порушення кандидатами у нардепи виборчого законодавства Комісія просит у спостерігачів та громадськості.

"Якщо ви побачите серед кандидатів в народні депутати осіб, які, на вашу думку, не мають права бути кандидатами, проінформуйте. ЦВК звернеться до компетентних органів, ще раз перевіримо інформацію. За умови, якщо особа не відповідає вимогам статті 9 Закона "Про вибори народних депутатів", ЦВК буде вчиняти по закону - скасує реєстрацію кандидата за наявних підстав", - заявив Радченко.

Нагадаємо, 3 липня 2019 Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Андрія Клюєва, екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, кандидатом на виборах у Верховну раду.  Також ЦВК одноголосно скасувала реєстрацію кандидата Анатолія Шарія, висуванця "Партії Шарія".

Перед цим Служба безпеки України сьогодні розпочала перевірку за запитом голови Верховної ради України Андрія Парубія про перебування Клюєва на території України протягом останніх п'яти років.

ЦВК пояснила рішення про скасування реєстрації Клюєва ЦВК може скасувати реєстрацію кандидата навіть за 5 днів до виборів, - Верховний суд
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісія
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся