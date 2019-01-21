ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом ще одному самовисуванцю

Фото: ЦВК (УНІАН)

Василенко не вніс грошову заставу

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації кандидатом на виборах президента 31 березня 2019 року Володимиру Василенку. Про відповідне рішення заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час чергового засідання комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 16 членів комісії.

За словами члена ЦВК Наталії Бернадської, Василенко не вніс грошову заставу.

"Василенком Володимиром порушено встановлений законом порядок самовисування. Так, у заяві він просить прийняти документи для реєстрації кандидатом, водночас не заявляє про самовисунення… Документ про внесення грошової застави відсутній", - повідомила Бернадська.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України. Зокрема, комісія вирішила зареєструвати кандидатами в президенти депутата Верховної ради Олександра Шевченка та екс-главу Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 січня Центрвиборчком зареєстрував ще двох кандидатів у президенти, які візьмуть участь у виборах-2019: нардепа Ольгу Богомолець (самовисування) та лідера політичної партії "5.10" Геннадія Балашова (суб'єкт висування - політична партія "5.10").

Підкреслимо також, за інформацією джерела РБК-Україна в Адміністрації президента, чинний президент Петро Порошенко може оголосити про участь у виборах-2019 у кінці січня.