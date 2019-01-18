ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты

Новости » Выборы 2019    18.01.2019 - 15:59
ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты
Фото: Ольга Богомолец и Геннадий Балашов (коллаж РБК-Украина)

ЦИК зарегистрировал кандидатами Ольгу Богомолец и Геннадия Балашова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 18 января 2019 года зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты, которые примут участие в выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты народного депутата Ольгу Богомолец (самовыдвижение) и лидера политической партии "5.10" Геннадия Балашова (субъект выдвижения - политическая партия "5.10").

"По состоянию на 18 января 2019 комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольгу Богомолец", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации источника РБК-Украина в Администрации президента Украины, действующий президент Петр Порошенко может объявить об участии в выборах-2019 в конце января

Также сообщалось, что Центризбирком разрешил 29 общественным организациям иметь наблюдателей на очередных президентских выборах.

Лавров заявил, что ОБСЕ предложила РФ направить наблюдателей на выборы в Украину Лавров прокомментировал закрытие Украиной избирательных участков в РФ
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссиявыборыОльга Богомолец
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь