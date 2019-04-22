У ЦВК повідомили потенційну дату оголошення результатів виборів

Фото: Засідання ЦВК (РБК-Україна)

Результати президентських виборів можуть оголосити

Центральна виборча комісія (ЦВК) може оголосити результати виборів шостого президента України до кінця квітня. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає РБК-Україна.

За його словами, оголошення офіційних результатів виборів може затягнутися через вихідні з нагоди весняних свят, зокрема - Великодня (28 квітня, - ред.).

"Ми хвилюємося, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що немає позовів. Орієнтовно ми зможемо встановити та оголосити результати 30 квітня", - заявив Радченко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 70% протоколів. Так, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за якого проголосували 73% українців. За чинного президента Петра Порошенка, який займає друге місце, проголосували 24,66% українських громадян.

Додамо, що за даними ЦВК у другому турі виборів президента України більше 11 млн громадян не прийшли голосувати. Кількість виборців, внесених до списку, склало 29 млн 646 тис. 458 осіб. А кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені під час другого туру, становить 18 млн 403 тис. 85 осіб.