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Стало відомо, скільки українців не прийшли на вибори

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 02:22
Стало відомо, скільки українців не прийшли на вибори
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком назвав остаточні дані щодо явки на виборах президента України

У другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

ЦВК зазначає, що кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 646 тис. 458 осіб. А кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені під час другого туру, становить 18 млн 403 тис. 085 осіб.

Таким чином, не взяли участі у голосуванні у другому турі виборів президента України 11 млн 243 тис. 373 виборця.

Нагадаємо, в першому турі виборів президента України проголосувати на виборах не прийшли понад 10 млн виборців. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, становила 18 млн 711 тисяч 933 людини.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія опрацювала 40% протоколів. За результатами підрахунків 40,88% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,20% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,46% громадян.

Додамо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Зокрема, американський лідер подзвонив Зеленському та привітав його з перемогою на виборах 2019 Україна.

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