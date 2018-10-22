Також визначено відповідального в закордонному окрузі
Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила відповідальних членів за діяльність комісії у регіонах України та в закордонному окрузі. Відповідне рішення члени Центрвиборчкому прийняли сьогодні під час засідання, передає кореспондент РБК-Україна.
Згідно з прийнятою постановою про забезпечення повноважень Центральної виборчої комісії на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та в закордонному окрузі комісія постановила: визначити членів Центральної виборчої комісії, відповідальних за забезпечення здійснення повноважень ЦВК у відповідних регіонах України, закордонному окрузі:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 жовтня головою ЦВК було обрано Тетяну Сліпачук.
Додамо, також повідомлялося, що 18 вересня Верховна рада підтримала законопроект щодо збільшення кількості членів Центрвиборчкому з 15 до 17.