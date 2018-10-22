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ЦВК визначила відповідальних членів за діяльність комісії у регіонах України

Новини » Вибори 2019    22.10.2018 - 13:04
Фото: глава ЦВК Тетяна Сліпачук (oporaua.org)
Фото: глава ЦВК Тетяна Сліпачук (oporaua.org)

Також визначено відповідального в закордонному окрузі 

Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила відповідальних членів за діяльність комісії у регіонах України та в закордонному окрузі. Відповідне рішення члени Центрвиборчкому прийняли сьогодні під час засідання, передає кореспондент РБК-Україна

Згідно з прийнятою постановою про забезпечення повноважень Центральної виборчої комісії на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та в закордонному окрузі комісія постановила: визначити членів Центральної виборчої комісії, відповідальних за забезпечення здійснення повноважень ЦВК у відповідних регіонах України, закордонному окрузі: 

  • Конопольський Олег (Київська, Одеська області),
  • Радченко Євгеній (Миколаївська, Херсонська області),
  • Бернацька Наталія (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області),
  • Басалаєва Алла (Харківська область),
  • Вербенський Михайло (Донецька, Луганська області),
  • Діденко Олег (місто Київ),
  • Євстігнєєв Андрій (Кіровоградська область, АР Крим, м. Севастополь),
  • Єфремова Ірина (Полтавська, Сумська області),
  • Желтова Ольга (Волинська, Чернігівська області),
  • Кустова Світлана (Дніпропетровська область),
  • Лотюк Ольга (Вінницька область, закордонний округ),
  • Махніцька Катерина (Тернопільська, Хмельницька області),
  • Плукар Віталій (Запорізька, Рівненська області),
  • Шипілов Леонтій (Львіська область),
  • Юзькова Тетяна (Житомирька, Черкаська області). 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 жовтня головою ЦВК було обрано Тетяну Сліпачук.

Додамо, також повідомлялося, що 18 вересня Верховна рада підтримала законопроект щодо збільшення кількості членів Центрвиборчкому з 15 до 17.

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