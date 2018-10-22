Фото: глава ЦВК Тетяна Сліпачук (oporaua.org)

Також визначено відповідального в закордонному окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила відповідальних членів за діяльність комісії у регіонах України та в закордонному окрузі. Відповідне рішення члени Центрвиборчкому прийняли сьогодні під час засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з прийнятою постановою про забезпечення повноважень Центральної виборчої комісії на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та в закордонному окрузі комісія постановила: визначити членів Центральної виборчої комісії, відповідальних за забезпечення здійснення повноважень ЦВК у відповідних регіонах України, закордонному окрузі:

Конопольський Олег (Київська, Одеська області),

Радченко Євгеній (Миколаївська, Херсонська області),

Бернацька Наталія (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області),

Басалаєва Алла (Харківська область),

Вербенський Михайло (Донецька, Луганська області),

Діденко Олег (місто Київ),

Євстігнєєв Андрій (Кіровоградська область, АР Крим, м. Севастополь),

Єфремова Ірина (Полтавська, Сумська області),

Желтова Ольга (Волинська, Чернігівська області),

Кустова Світлана (Дніпропетровська область),

Лотюк Ольга (Вінницька область, закордонний округ),

Махніцька Катерина (Тернопільська, Хмельницька області),

Плукар Віталій (Запорізька, Рівненська області),

Шипілов Леонтій (Львіська область),

Юзькова Тетяна (Житомирька, Черкаська області).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 жовтня головою ЦВК було обрано Тетяну Сліпачук.

Додамо, також повідомлялося, що 18 вересня Верховна рада підтримала законопроект щодо збільшення кількості членів Центрвиборчкому з 15 до 17.