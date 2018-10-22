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ЦИК определил ответственных членов за деятельность комиссии в регионах Украины

Новости » Выборы 2019    22.10.2018 - 13:04
Фото: глава ЦИК Татьяна Слипачук (oporaua.org)
Фото: глава ЦИК Татьяна Слипачук (oporaua.org)

Также определен ответственный в заграничном округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила ответственных членов за деятельность комиссии в регионах Украины и в заграничном округе. Соответствующее решение члены Центризбиркома приняли сегодня во время заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно принятому постановлению об обеспечении полномочий Центральной избирательной комиссии на территории Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя и в заграничном округе комиссия постановила: определить членов Центральной избирательной комиссии, ответственных за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в соответствующих регионах Украины, в заграничном округе:

  • Конопольский Олег (Киевская, Одесская области),
  • Радченко Евгений (Николаевская, Херсонская области),
  • Бернацкая Наталья (Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области),
  • Балалаева Алла (Харьковская область),
  • Вербенский Михаил (Донецкая, Луганская области),
  • Диденко Олег (город Киев),
  • Евстигнеев Андрей (Кировоградская область, АР Крым, г. Севастополь),
  • Ефремова Ирина (Полтавская, Сумская области),
  • Желтова Ольга (Волынская, Черниговская области),
  • Кустова Светлана (Днепропетровская область),
  • Лотюк Ольга (Винницкая область, заграничный округ),
  • Махницкая Екатерина (Тернопольская, Хмельницкая области),
  • Плукар Виталий (Запорожская, Ровенская области),
  • Шипилов Леонтий (Львовская область),
  • Юзькова Татьяна (Житомирька, Черкасская области).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5 октября председателем ЦИК была избрана Татьяна Слипачук.

Добавим, также сообщалось, что 18 сентября Верховная рада поддержала законопроект об увеличении количества членов Центризбиркома с 15 до 17.

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