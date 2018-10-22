ЦИК определил ответственных членов за деятельность комиссии в регионах Украины

Фото: глава ЦИК Татьяна Слипачук (oporaua.org)

Также определен ответственный в заграничном округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила ответственных членов за деятельность комиссии в регионах Украины и в заграничном округе. Соответствующее решение члены Центризбиркома приняли сегодня во время заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно принятому постановлению об обеспечении полномочий Центральной избирательной комиссии на территории Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя и в заграничном округе комиссия постановила: определить членов Центральной избирательной комиссии, ответственных за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в соответствующих регионах Украины, в заграничном округе:

Конопольский Олег (Киевская, Одесская области),

Радченко Евгений (Николаевская, Херсонская области),

Бернацкая Наталья (Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области),

Балалаева Алла (Харьковская область),

Вербенский Михаил (Донецкая, Луганская области),

Диденко Олег (город Киев),

Евстигнеев Андрей (Кировоградская область, АР Крым, г. Севастополь),

Ефремова Ирина (Полтавская, Сумская области),

Желтова Ольга (Волынская, Черниговская области),

Кустова Светлана (Днепропетровская область),

Лотюк Ольга (Винницкая область, заграничный округ),

Махницкая Екатерина (Тернопольская, Хмельницкая области),

Плукар Виталий (Запорожская, Ровенская области),

Шипилов Леонтий (Львовская область),

Юзькова Татьяна (Житомирька, Черкасская области).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5 октября председателем ЦИК была избрана Татьяна Слипачук.

Добавим, также сообщалось, что 18 сентября Верховная рада поддержала законопроект об увеличении количества членов Центризбиркома с 15 до 17.