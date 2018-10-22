ЦИК определил ответственных членов за деятельность комиссии в регионах Украины

Также определен ответственный в заграничном округе
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила ответственных членов за деятельность комиссии в регионах Украины и в заграничном округе. Соответствующее решение члены Центризбиркома приняли сегодня во время заседания, передает корреспондент РБК-Украина.
Согласно принятому постановлению об обеспечении полномочий Центральной избирательной комиссии на территории Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя и в заграничном округе комиссия постановила: определить членов Центральной избирательной комиссии, ответственных за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в соответствующих регионах Украины, в заграничном округе:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5 октября председателем ЦИК была избрана Татьяна Слипачук.
Добавим, также сообщалось, что 18 сентября Верховная рада поддержала законопроект об увеличении количества членов Центризбиркома с 15 до 17.