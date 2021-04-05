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Стало відомо, коли ЦВК офіційно оголосить результати виборів на 87 окрузі

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 16:56
Стало відомо, коли ЦВК офіційно оголосить результати виборів на 87 окрузі Фото: глава ЦВК Олег Діденко (facebook com olegdidenko)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко, передає прес-служба комиссии.

Повідомляється, що голова окружної виборчої комісії 87 округу прозвітував про її роботу, але доповідь викликала багато питань. За словами Діденка, є багато сигналів про порушення, серед них і факти зникнення виборчих бюлетенів

"Закликаємо правоохоронні органи якомога швидше провести неупереджене розслідування і притягнути до відповідальності осіб, які вчинили ці порушення. У свою чергу ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК і в межах своїх повноважень встановлювати результати виборів з урахуванням судових рішень, які набудуть законної чинності", - зазначив Діденко.

Нагадаємо, згідно з поточними даними, вибори на 87 окрузі виграв спортсмен Василь Вірастюк, якого висувала партія "Слуга народу". Він обійшов бізнесмена Олександра Шевченка на 700 голосів.

При цьому поліція відкрила 17 кримінальних справ за порушення на цих виборах.

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