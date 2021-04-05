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Поліція порушила 17 кримінальних справ через порушення на довиборах в Раду по округу 87

Новость на русском → Надвірна, Понеділок 05 квітня 2021 11:56
Поліція порушила 17 кримінальних справ через порушення на довиборах в Раду по округу 87 Фото: всього в поліцію надійшло 113 повідомлень про можливі порушення на виборах (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Поліція порушила 17 кримінальних справ у зв'язку з можливими порушеннями на довиборах у Верховну раду по 87 виборчому округу в Івано-Франківській області. Всього правоохоронці отримали 113 повідомлень про можливі порушення.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

З 17 кримінальних справ, 12 пов'язані з порушеннями виборчого законодавства, ще 5 - стосуються виборчого процесу. Зокрема кримінальні виробництва розпочато:

  • 1 - за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України);
  • 5 - за фактами підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 ККУ);
  • 1 - за фактом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 358 ККУ);
  • 4 - за фактами завідомо неправдивого повідомлення про мінування (ч. 1 ст. 259 ККУ).

Також в період з 2 по 3 квітня поліцейські почали 6 кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій.

Всього правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів: в основному вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Нагадаємо, вчора Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів на довиборах у Раду за 87 округу. Перемогу тут здобув кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк - у нього 31,25% голосів, тоді як у найближчого конкурента Олександра Шевченко ("За майбутнє") 29,69%.

Раніше РБК-Україна писало, що під час перерахунку голосів на 87-му окрузі "пропали" майже 150 бюлетенів.

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