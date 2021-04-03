Довибори на 87 окрузі: голосування визнали недійсним на ще одній дільниці

Окружна виборча комісія №87 визнала недійсним голосування на довиборах до Верховної ради на ще одній виборчій дільниці. На дільниці №260028 у селі Монастирчани виявили розбіжність у голосах.

Як розповіли спостерігачі, після відкриття пакету з бюлетенями з дільниці №260028, який перебував з 31 березня в ОВК, голова дільничної виборчої комісії заявив, що частина бюлетенів запакована по-іншому.

Під час перерахунку голосів за кандидата Олександра Шевченка члени комісії нарахували 79 бюлетенів замість 172, як було вказано у протоколі. Після того як члени комісії виявили розбіжність у голосах, вони викликали поліцію.

Крім того, член ОВК від "Слуги народу" запропонував визнати голосування на дільниці №260028 недійсним, мотивуючи це нібито відсутністю контрольних талонів, які члени ДВК не долучили до документації, а привезли з собою.

"Це вже п'ята дільниця, де виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, та четверта, де визнано недійсним голосування", - заявили в "ОПОРА".

Зазначимо, станом на 17:00 на окрузі №87 в Івано-Франківській області пораховано 94% голосів. За попередніми результатами, лідирую кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк з 31,32% підтримки, за ним йдуть Олександр Шевченко з партії "За майбутнє" (29,73%) та Руслан Кошулинський зі "Свободи" (28,86%).