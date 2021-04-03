ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Довибори на 87 окрузі: голосування визнали недійсним на ще одній дільниці

Новость на русском → Монастирчани, Субота 03 квітня 2021 17:38
Довибори на 87 окрузі: голосування визнали недійсним на ще одній дільниці Фото: вибори визнали недійсним на ще одній дільниці 87 округу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Окружна виборча комісія №87 визнала недійсним голосування на довиборах до Верховної ради на ще одній виборчій дільниці. На дільниці №260028 у селі Монастирчани виявили розбіжність у голосах.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Як розповіли спостерігачі, після відкриття пакету з бюлетенями з дільниці №260028, який перебував з 31 березня в ОВК, голова дільничної виборчої комісії заявив, що частина бюлетенів запакована по-іншому.

Під час перерахунку голосів за кандидата Олександра Шевченка члени комісії нарахували 79 бюлетенів замість 172, як було вказано у протоколі. Після того як члени комісії виявили розбіжність у голосах, вони викликали поліцію.

Крім того, член ОВК від "Слуги народу" запропонував визнати голосування на дільниці №260028 недійсним, мотивуючи це нібито відсутністю контрольних талонів, які члени ДВК не долучили до документації, а привезли з собою.

"Це вже п'ята дільниця, де виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, та четверта, де визнано недійсним голосування", - заявили в "ОПОРА".

Зазначимо, станом на 17:00 на окрузі №87 в Івано-Франківській області пораховано 94% голосів. За попередніми результатами, лідирую кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк з 31,32% підтримки, за ним йдуть Олександр Шевченко з партії "За майбутнє" (29,73%) та Руслан Кошулинський зі "Свободи" (28,86%).

Нагадаємо, з ранку суботи на 11 дільницях 87-го округу тривав перерахунок голосів на довиборах до Ради. На трьох дільницях голосування було визнано недійсним.

Як повідомляли спостерігачі, під час перерахунку голосів на 87-му окрузі "зникли" майже 150 бюлетенів.

Крім того, "ОПОРА" після подій на 87 окрузі закликала Верховну раду удосконалити виборче законодавство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Василий Вирастюк Івано-Франківська область голосование Довибори в Раду
NEWS
У Чернігівській області в навчальному центрі "Десна" застрелився контрактник
У Чернігівській області в навчальному центрі "Десна" застрелився контрактник
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів