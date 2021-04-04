Вірастюк переміг на довиборах у Раду, - ЦВК
Фото: Василь Вірастюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
На довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Опрацьовано 100% протоколів.
За результатами виборів:
- кандидат Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів),
- Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосів),
- Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,86%, 13 927 голосів).
Нагадаємо, під час перерахунку голосів на 87-му окрузі "зникли" майже 150 бюлетенів.
Також на трьох ділянках виявили розбіжність під час перерахунку бюлетенів.
Крім того, "ОПОРА" після подій на 87 окрузі закликала Верховну раду удосконалити виборче законодавство.