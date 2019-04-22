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ЦВК опрацювала 35% протоколів

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 01:57
ЦВК опрацювала 35% протоколів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дані оприлюднені станом на 1:57

Результати другого туру президентських виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 35% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" Центрвиборчкому.

За результатами підрахунків 35,95% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,33% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,33% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала 30% протоколів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України-2019. Зокрема, американський лідер подзвонив Зеленському та привітав його з перемогою на виборах 2019 в Україні.

Додамо також, президент Франції Еммануель Макрон привітав з перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського. Відзначимо, Макрон також привітав Зеленського по телефону.

РБК-Україна також писало, що за даними екзит-полу ТСН на 20:00, за Зеленського проголосували 72,8% виборців, за Порошенка - 27,2%. Таким чином, Володимир Зеленський лідирує у другому турі виборів 2019 в Україні.

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