ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 01:00
Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп подзвонив Зеленському, щоб висловити привітання

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "НВ".

Як повідомила кореспондент "НВ" Христина Бердинських, яка знаходиться в штабі Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп зателефонував Зеленському і привітав його з перемогою на виборах президента України.

Зазначимо, за результатами другого туру Центральна виборча комісія опрацювала 15% протоколів. Поки лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 73,01% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього проголосували 24,65% громадян.

Нагадаємо, посольство США в Україні після публікації проміжних результатів виборів 2019 привітали з перемогою Володимира Зеленського. Зокрема, в посольстві назвали Зеленського новообраним президентом і подякували всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів.

Макрон привітав Зеленського з перемогою Туск привітав Зеленського з перемогою
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийДональд Трампвыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся