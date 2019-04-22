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Макрон привітав Зеленського з перемогою

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 00:33
Макрон привітав Зеленського з перемогою
Фото: Емануель Макрон (elysee.fr)

Макрон привітав Зеленського по телефону

Президент Франції Еммануель Макрон привітав із перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського. Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

Макрон привітав Зеленського по телефону. У відповідь Зеленський подякував французькому президенту за підтримку.

"Дякую Президенту Франції Еммануелю Макрону за привiтання та привітання", - написав він.

Макрон привітав Зеленського з перемогою

Нагадаємо, раніше слова привітання Зеленському висловив голова Європейського парламенту Дональд Туск

Перед цим Зеленського з перемогою привітав канцлер АвстріїСебастьян Курц. Також він закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Також президент Польщі Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з і запросив його до Польщі.

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