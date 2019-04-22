ЦИК обработал 35% протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 1:57

Результаты второго тура президентских выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 35% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" Центризбиркома.

По результатам подсчетов 35,95% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,33% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,33% граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК обработал 30% протоколов.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019. В частности, американский лидер позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах 2019 в Украине.

Добавим также, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, Макрон также поздравил Зеленского по телефону.

РБК-Украина также писало, что по данным экзит-пола ТСН на 20:00, за Зеленского проголосовали 72,8% избирателей, за Порошенко - 27,2%. Таким образом, Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов 2019 в Украине.