ЦВК опрацювала 30% протоколів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дані оприлюднені станом на 1:37

Результати другого туру президентських виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 30% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" ЦВК.

За результатами підрахунків 30,96% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,15% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,50% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала 25% протоколів.

Нагадаємо, раніше Російська православна церква (РПЦ) привітала Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів 2019.

Додамо також, президент Франції Еммануель Макрон привітав з перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського. Відзначимо, Макрон привітав Зеленського по телефону, він подякував французькому президенту за підтримку.

Також відзначимо, дані екзит-полу ТСН свідчили, що в другому турі президентських виборах 2019 Україна перемагає Володимир Зеленський. За даними екзит-полу на 20:00, за Зеленського проголосували 72,8% виборців, за Порошенка - 27,2%.