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ЦИК обработал 30% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 01:37
ЦИК обработал 30% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 1:37

Результаты второго тура президентских выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 30% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК.

По результатам подсчетов 30,96% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,15% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,50% граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК обработал 25% протоколов.

Напомним, ранее Российская православная церковь (РПЦ) поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов 2019.

Добавим также, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, Макрон поздравил Зеленского по телефону, он поблагодарил французского президента за поддержку.

Также отметим, данные экзит-пола ТСН свидетельствовали, что во втором туре президентских выборах 2019 в Украине побеждает Владимир Зеленский. По данным экзит-пола на 20:00, за Зеленского проголосовали 72,8% избирателей, за Порошенко - 27,2%.

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