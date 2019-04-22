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ЦВК опрацювала 20% протоколів

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 00:56
ЦВК опрацювала 20% протоколів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія опрацювала 20% протоколів станом на 0:55

Результати другого туру виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 20% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" Центрвиборчкому.

За результатами підрахунків 20,91% протоколів, кандидат у президенти Володимир Зеленський лідирує, за нього проголосував 73,35% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього віддали голоси 24,30% громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЦВК опрацювала 15% протоколів.

Як писало РБК-Україна, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Генсек підкреслив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

Канцлер Австрії Себастьян Курц також привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Додамо також, глава Європейського парламенту Дональд Туск привітав Зеленського із перемогою на виборах президента України.

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