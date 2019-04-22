ЦИК обработал 20% протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комиссия обработала 20% протоколов по состоянию на 0:55

Результаты второго тура выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 20% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" Центризбиркома.

По результатам подсчетов 20,91% протоколов, кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует, за него проголосовал 73,35% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него отдали голоса 24,30% граждан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЦИК обработал 15% протоколов.

Как писало РБК-Украина, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Генсек подчеркнул, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он призывал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

Добавим также, глава Европейского парламента Дональд Туск поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.