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Туск привітав Зеленського з перемогою

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 23:26
Туск привітав Зеленського з перемогою
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск запевнив у подальшій підтримці України з боку Євросоюзу

Голова Європейського парламенту Дональд Туск привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска Twitter.

Він також запевнив, що Європейський союз і надалі надаватиме підтримку Україні.

"Вирішальний день для України. Вільні вибори і мирна зміна влади = сильна українська демократія. Вітаємо Володимира Зеленського. ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку", - написав Туск.

Туск привітав Зеленського з перемогою

Нагадаємо, раніше Зеленського з перемогою привітав канцлер Австрії Себастьян Курц. Також він закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Також президент Польщі Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з і запросив його до Польщі.

Додамо, що дані екзит-полу ТСН свідчать, що в другому турі президентських виборів в Україні перемагає Володимир Зеленський. Його підтримали 72,8% виборців, Порошенко - 27,2%.

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