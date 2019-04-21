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Столтенберг привітав Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 23:13
Столтенберг привітав Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенбер чекає співпраці з Зеленським

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це він написав у Twitter.

Столтенберг заявив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

"Вітаємо Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Україна є цінним партнером НАТО, і ми з нетерпінням чекаємо продовження нашого співробітництва", - написав він.

Нагадаємо, посольство США в Україні після публікації проміжних результатів виборів 2019 привітали з перемогою Володимира Зеленського.

Додамо, канцлер Австрії Себастьян Курц привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Курц закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем Twitter привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

За результатами підрахунку 2% голосів лідирує Володимир Зеленський, за якого проголосували 71,28% українців. У той же час чинний президент Петро Порошенко набирає 26,38% голосів.

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