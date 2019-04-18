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Розрив між Зеленським і Порошенком виріс

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 11:25
Розрив між Зеленським і Порошенком виріс
Фото: Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)

Дані оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг"

У другому турі виборів 2019 в Україні, Володимир Зеленський має більше шансів перемогти, ніж його опонент, чинний президент Петро Порошенко. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, за Зеленського планують віддати голоси 51,8% респондентів.

За Порошенка має намір проголосувати 19% громадян.

Розрив між Зеленським і Порошенком виріс

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-16 квітня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Нагадаємо, за офіційними даними ЦВК, в першому турі виборів президента України, які відбулися 31 березня, за Володимира Зеленського віддали свої голоси 5,714 млн осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3,014 млн (15,95%). ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 квітня соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила дані опитування, проведеного 5-10 квітня, згідно з якими у другому турі за Зеленського планували голосувати 51% громадян, за Петра Порошенка - 21%.

Зазначимо, за даними опитування КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня, у другому турі за Володимира Зеленського планують проголосувати 48,4% респондентів, за Порошенка - 17,0% опитаних.

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