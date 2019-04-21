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ЦВК оприлюднила дані 5% протоколів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 23:04
ЦВК оприлюднила дані 5% протоколів
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком обробив 5% протоколів станом на 23:00

Результати другого туру президентських виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 5% протоколів. Відповідні дані оприлюднено на табло інформаційної системи "Вибори" Центрвиборчкому.

За підрахунками 5,27% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 71,90% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього проголосували 25,79% громадян.

Відзначимо, за результатами сьогоднішнього Національного екзит-полу, лідирує Володимир Зеленський з 73% голосів, 25,5% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Дані екзит-полу ТСН свідчать, що в другому турі президентських виборах 2019 Україна також упевнено перемагає Володимир Зеленський. За даними соціологів, його підтримали 72,8% виборців, у той час як Порошенка - 27,2%.

Дослідження провели компанії TNS Kantar і Info Sapiens на замовлення каналу 1 + 1. Опитали близько 16 тисяч респондентів на виході з 600 виборчих дільниць методом особистого інтерв'ю. Похибка вибірки становить не більше 0,7%.
 

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