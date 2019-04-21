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ЦИК обнародовал данные 5% протоколов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 23:04
ЦИК обнародовал данные 5% протоколов
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 5% протоколов по состоянию на 23:00

Результаты второго тура президентских выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 5% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" Центризбиркома. 

По подсчетам 5,27% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 71,90% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 25,79% граждан.

Отметим, по результатам сегодняшнего Национального экзит-пола, лидирует Владимир Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Данные экзит-пола ТСН свидетельствуют, что во втором туре президентских выборах 2019 в Украине также уверенно побеждает Владимир Зеленский. По данным социологов, его поддержали 72,8% избирателей, в то время как Порошенко - 27,2%.

Исследование провели компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опросили около 16 тысяч респондентов на выходе из 600 избирательных участков методом личного интервью. Погрешность выборки составляет не более 0,7%.

 

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