Вибори 2019: з'явилися оновлені результати екзит-полів

Ілюстративне фото (УНІАН)

На виборах 2019 у другому турі більшість голосів набирає Зеленський

З'явилися оновлені результати екзит-полів у другому турі виборів 2019 станом на 20:00. Про це повідомляє РБК-Україна.

На даний момент, згідно з результатами Національного екзит-полу, лідирує Володимир Зеленський з 73% голосів, 25,5% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Відзначимо, за результатами сьогоднішнього Національного екзит-полу на 18:00, Зеленський набирав 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка. Також повідомлялося, як розподілилися голоси за кандидатів по макрорегіонам. За претендента на пост президента захід віддав 57,0%, центр 73,0%, південь 85,4%, схід 87,7%. За чинного президента відповідно проголосували 41,3%, 28,0%, 13,4% і 11,2%.

Дані екзит-полу ТСН також віддають перемогу Зеленському, який отримує 72,7% голосів виборців, Порошенко - 27,3%.

Дослідження провели компанії TNS Kantar і Info Sapiens на замовлення каналу 1+1. Опитали близько 17 тисяч респондентів на виході з 600 виборчих дільниць. Похибка вибірки становить не більше 0,7%.

