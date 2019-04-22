ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК опрацювала половину протоколів

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 03:00
ЦВК опрацювала половину протоколів
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Дані оприлюднені станом на 3:00

Результати другого туру виборів 2019 Україні: Центральна виборча комісія опрацювала 50% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" ЦВК.

ЦВК опрацювала половину протоколів

За результатами підрахунків 50,18% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,01% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,65% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала 40% протоколів.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Зокрема, глава США подзвонив Зеленському та привітав його з перемогою на виборах 2019 Україна.

Додамо також, глава Франції Еммануель Макрон привітав з перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського. Відзначимо, французький президент також привітав Зеленського по телефону.

Крім того, глава уряду Вірменії Нікол Пашинян привітав Зеленського з обранням президентом на виборах 2019 в Україні. Пашинян побажав Зеленському успіхів і висловив упевненість, що на посту президента він докладе всіх зусиль, щоб дружні відносини між Вірменією та Україною вийшли на новий рівень.

ЦВК опрацювала 30% протоколів У ЦВК пояснили недостачу бюлетенів на дільницях
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяпротокол
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся