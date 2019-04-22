Оприлюднено дані підрахунку понад 60% протоколів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дані оприлюднені станом на 3:58

Результати другого туру виборів 2019 Україні: Центральна виборча комісія опрацювала 60% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

За результатами підрахунків 60,89% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього проголосували 72,96% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього віддали голоси 24,70% українських громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком обробив половину протоколів, за результатами лідирує Зеленський.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Зокрема, глава США подзвонив Зеленському та привітав його з перемогою на виборах 2019 в Україні.

Відзначимо також, комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах 2019 в Україні. Він заявив про прояв демократичної зрілості українського народу.

Додамо також, у другому турі виборів 2019 Україні понад 11 млн виборців не прийшли голосувати.