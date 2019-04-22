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Обнародованы данные подсчета более 60% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 03:58
Обнародованы данные подсчета более 60% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 3:58

Результаты второго тура выборов 2019 в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала 60% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

По результатам подсчетов 60,89% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него проголосовали 72,96% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него отдали голоса 24,70% украинских граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком обработал половину протоколов, по результатам лидирует Зеленский.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В частности, глава США позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах 2019 в Украине.

Отметим также, комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах 2019 в Украине. Он сообщил о проявлении демократической зрелости украинского народа.

Добавим также, во втором туре выборов 2019 в Украине более 11 млн избирателей не пришли голосовать.

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