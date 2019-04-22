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ЦВК розпочала приймати протоколи з мокрими печатками

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 13:13
ЦВК розпочала приймати протоколи з мокрими печатками
Фото: ЦВК (Виталій Носач, РБК-Україна)

Комісія вже отримала протоколи з шести територіальних виборчих округів

Центральна виборча комісія в режимі засідання розпочала прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на виборах президента 21 квітня 2019 року. Про це ЦВК повідомляє у Facebook.

Як зазначили в ЦВК, здійснювати цей процес комісія буде в режимі продовжуваного засідання, яке завершиться тільки після прийому останнього з доставлених до ЦВК протоколів окружних виборчих комісій.

За даними комісії, для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій шести територіальних виборчих округів: № 146 (Полтавська область), № 212, 213, 219, 220, 222 (місто Київ). В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.

ЦВК розпочала приймати протоколи з мокрими печатками

Нагадаємо, на президентських виборах 21 квітня, за результатами підрахунків 95,6% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, який отримав 73,17% голосів. Петро Порошенко отримав 24,50% голосів.

Як заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, оголошення результату виборів в Україні має відбутись не пізніше ніж за 10 днів після голосування.

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